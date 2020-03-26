Подробностями об излечившемся от коронавируса пациенте поделились в Алматы

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Подробностями об излечившемся от коронавируса пациенте поделился руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

«Сегодня, 26 марта, из городской инфекционной больницы была выписана женщина, у которой был подтвержден COVID-19. Она была одной из первых в Казахстане, кто заразилась коронавирусной инфекцией. Пациентка заразилась коронавирусом за рубежом, в одной из европейских стран. Она получила полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии. Заболевание протекало бессимптомно, противовирусную терапию женщина перенесла удовлетворительно. Осложнений в период лечения не было, последние два контрольных анализа показали отрицательный результат», — сказал Абилдаев в ходе брифинга о состоянии лиц, зараженных коронавирусной инфекцией, на площадке РСК Алматы в четверг.

По его словам, на сегодняшний день в провизорских госпиталях на карантине находится 938 граждан, из них 56 — дети.

«У всех, находящихся на карантине, температура в пределах нормы», — констатировал Абилдаев.

Симптоматическая (паллиативная) терапия применяется для устранения отдельных симптомов заболевания (например, применение анальгетиков при боли, жаропонижающих препаратов при «высокой температуре» и другие).