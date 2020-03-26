Это не комендантский час, но просим неукоснительно соблюдать требования ЧП — Абаев

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Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ –  Министр информации и общественного развития Даурен Абаев попросил казахстанцев  неукоснительно соблюдать требования, объяснив, что ограничения это не комендантский час.

«С 28 марта в трех городах республиканского значения вступают в силу новые ограничительные меры. Это не комендантский час, однако просим неукоснительно соблюдать требования ЧП. Все они предпринимаются с целью защиты и здоровья граждан. Просим вас отнестись к ним с пониманием», — говорится в сообщении в четверг.

Вечером 26 марта стало известно, что режим карантина ужесточают с 28 марта в Нур-Султане и Алматы.

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