Разгрузить склады боеприпасов близ гражданских объектов обещает минобороны Казахстана

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Разгрузить склады боеприпасов, вблизи которых находятся гражданские объекты, пообещали в министерстве обороны Казахстана.

«Всего у нас 58 объектов, близ которых имеются постройки – как промышленные, так и жилые. По 12 из них уже приняты меры – крупнокалиберные припасы вывезены и распределены по другим объектам, которые сегодня обеспечивают безопасность хранения и безопасность для населения. Что касается иных 46 объектов, мы будем их утилизировать, которые подлежат утилизации, те, которые можно реализовать – подлежат реализации. Этим самым мы разгрузим склады, будет уменьшаться ширина запретных зон и запретных районов», — сказал заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев на заседании мажилиса в среду в ходе обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований».

Он сообщил, что в 2021 году будет начато строительство двух больших баз – в районе села Орта Дересин Карагандинской области и в районе города Жем Актюбинской области.

«Также планируется строительство еще шести объектов хранения боеприпасов оперативного звена, которые позволят нам разгрузить все склады и обеспечить безопасность населения», — добавил вице-министр.

Вместе с этим замглавы военного ведомства сообщил, что в министерстве намерены пересмотреть правила установления границ запретных зон и запретных районов вокруг военных арсеналов.

«Мы планируем ввести дифференцированный подход к расчету данных зон, чтобы с одной стороны, максимально обеспечить безопасность населения, с другой – чтобы не занимать лишнюю территорию. Расчеты будут строиться, исходя из наличия боеприпасов на складах: если они большей мощности, то и ширина запретных зон и запретных районов увеличивается, чем меньше количество крупнокалиберных припасов и воздействия на население и окружающую среду – тем меньше запретные зоны и запретные районы. В текущем же приказе министра обороны по установлению запретных зон и запретных районов они четко определены — 400 м и 3тыс. м соответственно», — пояснил Курманбаев.

Ранее депутаты мажилиса одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах вооруженных сил, других войск и воинских формирований» в первом чтении.

Напомним, 24 июня 2019 года в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан восьмилетний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.