Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится больше, чем ожидалось

Алматы. 26 марта. КазТАГ — Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится больше, чем прогнозировалось ранее, сообщает Anadolu Agency.

«Согласно прогнозам норвежского энергетического исследовательского центра Rystad Energy, в 2020 году мировой спрос на нефть сократится на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Спрос на нефть во всем мире снизится на 4,9 млн баррелей в сутки до 95 млн баррелей в сутки с 99,9 млн баррелей в сутки в 2019 г.», — говорится в сообщении в четверг.

При этом отмечается, что на прошлой неделе Rystad Energy прогнозировала сокращение мирового спроса на нефть на 2,8 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как 12 марта этот прогноз составлял 600 тыс. баррелей в сутки.

По информации издания, апрель будет самым сложным месяцем, т.к., по прогнозам Rystad Energy, мировой спрос на нефть в годовом исчислении в апреле упадет почти на 16 млн баррелей в сутки или на 16%.

«Это снижение учитывает события, произошедшие в течение прошлой недели, такие как новые карантинные блокировки по всему миру, включая недавно объявленный 21-дневный комендантский час в Индии», — говорится в публикации.

Также, по прогнозам исследовательского центра, мировой спрос на автомобильное топливо в 2020 г. снизится на 5,6%, или 2,8 млн баррелей в сутки, по сравнению с предыдущим годом, и достигнет 46,9 млн баррелей в сутки в 2020 г. Ранее прогнозировалось снижение спроса на 2,2%.

По прогнозам Rystad, коммерческие авиаперевозки в 2020 г. сократятся как минимум на 8% по сравнению с 2019 г., однако падение спроса на авиатопливо в мире сократится почти на 20% в годовом исчислении, или, по крайней мере, на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 7,2 млн баррелей в сутки в 2019 г. 12 марта снижение спроса на авиатопливо прогнозировалось на уровне 11%.

«Спрос на авиатопливо снизится на 20%, хотя в настоящее время мы наблюдаем сокращение количества рейсов только на 8%. Это связано с тем, что большинство рейсов, которые были отменены — это рейсы на дальние расстояния, которые требуют больших затрат топлива», — говорится в заявлении Rystad Energy.