Уважать право переболевших коронавирусом на неразглашение попросил министр РК

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Уважать право переболевших коронавирусом на неразглашение попросил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Еще раз хочу напомнить о необходимости соблюдения врачебной тайны. Вы прекрасно понимаете, что не у всех есть желание прославиться на всю страну в качестве человека, который переболел столь опасной инфекцией. Эти люди – наши граждане и они сейчас абсолютно здоровы. Поэтому мы должны уважать их право на неразглашение», — сказал Абаев в четверг.

Также он обратился с личной просьбой.

«Даже если вы нашли их контакты, просим не давать без их личного, желательно письменного согласия. О порядке их лечения врачи, конечно, расскажут журналистам и такие интервью мы готовы организовать», — пообещал Абаев.