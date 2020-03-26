Госкомиссия по ЧП в Казахстане рассматривает вопрос введения комендантского часа

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Государственная комиссия по чрезвычайной ситуации (ЧП) в Казахстане рассматривает вопрос введения комендантского часа, передает корреспондент агентства.

«За последний день поступило свыше двух десятков вопросов о возможном ужесточении мер по части пребывания граждан на улице. Данный вопрос находится на рассмотрении государственной комиссии. Заседание комиссии состоится сегодня. О ее результатах будет проинформировано в СМИ», — сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев на брифинге в четверг.

Ранее в сети появились сообщения о том, что в ближайшие дни в закрытых на карантин городах могут ввести комендантский час. Агентство КазТАГ задало вопрос министру Абаеву, действительно ли обсуждается вопрос введения комендантского часа, если да, то на какие города он может распространяться, какой режим рассматривается в качестве предпочтительного.