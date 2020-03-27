Цены на нефть останутся низкими в течение 2020 года – Moody’s

Алматы. 27 марта. КазТАГ – По прогнозам международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service цены на нефть останутся низкими в течение 2020 года, сообщает Anadolu Agency.

«Из-за низкого спроса на нефть и растущего избытка предложения по всему миру, цены на нефть и природный газ, как ожидается, будут оставаться низкими в течение 2020 года», — говорится в заявлении Moody’s.

По данным агентства, слабый спрос на нефть в мире, связанный с коронавирусом, в сочетании с тем, что нефтедобывающие страны ОПЕК + не смогли еще больше сократить добычу, вызвал сильную волатильность цен на нефть.

«Рейтинговое агентство заявило, что ожидает, что цены на нефть останутся низкими в течение 2020 года, прежде чем поставки нефти начнут сокращаться и на мировом нефтяном рынке начнет восстанавливаться баланс. Moody’s, однако, заявило, что существует высокая неопределенность в отношении темпов восстановления спроса, и предупредило, что цены на нефть могут остаться низкими и в 2021 году», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по прогнозу агентства, цена на нефть марки Brent будет в среднем составлять $35-40 за барр в 2020 году и $45-50 барр в следующем году, а West Texas Intermediate (WTI) будет в среднем на $5 дешевле Brent.