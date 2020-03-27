Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 135, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в стране.

«Последние данные: 135 Зарегистрированных случаев. Нур-Султан – 69; Алматы – 48; Караганда – четыре; Шымкент – два; Акмолинская область – один; Алматинская область – один; Актюбинская область – один; Атырауская область – три; Жамбылская область – три; Павлодарская область – один; Северо-Казахстанская область – один; Мангистауская область – один», — говорится в сообщении в пятницу.