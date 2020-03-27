Задержано 25 наиболее активных участников массовых беспорядков в Кордайском раойне

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Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Задержано 25 наиболее активных участников массовых беспорядков в Кордайском раойне Жамбылской области, сообщил заместитель руководителя генерального прокурора РК Ерлик Кенебаев.

«Сегодня на территории Жамбылской области, городов Алматы, Шымкент проведена спецоперация по задержанию наиболее активных участников массовых беспорядков. Задержано 25 лиц, среди них есть казахи, дунгане, кыргызы. Семеро из них ранее судимы. Расследование дел продолжается», — сказал Кенебаев на брифинге в пятницу, озвучивая предварительные итоги расследования трагических событий, произошедших в Кордайском районе.

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