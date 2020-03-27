Алматы. 27 марта. КазТАГ – Девять контактировавших с умершей после заражения COVID-19 изолировали в Жамбылской области, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с коронавирусом в Казахстане.

«26 марта в департамент контроля качества безопасности товаров и услуг Жамбылской области поступила информация о скончавшейся жительнице Акмолинской области с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Установлено, что в период с 15 по 18 марта текущего года она находилась на территории Шуского и Меркенского районов Жамбылской области. Медицинскими и противоэпидемическими службами были установлены и госпитализированы в карантин девять контактных лиц», — говорится в сообщении в пятницу.

В Шуском районе госпитализированы трое, в Меркенском – шестеро.

«У них взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции. В местах пребывания проведены необходимые противоэпидемические мероприятия», — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, жительница расположенного близ Нур-Султана поселка Косшы умерла 26 марта. Известно, что с 13 по 17 марта была в гостях в городах Алматы и Шу. В Алматы установлены шестеро контактировавших с ней ранее.