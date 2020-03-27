Кто из лишившихся доходов из-за введения ЧП казахстанцев получит соцпособие

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Кто из лишившихся доходов из-за введения чрезвычайного положения (ЧП) казахстанцев получит социальное пособие.

«В городе Алматы начат прием документов в рамках поручения главы государства для получения социальных выплат казахстанцами, лишившихся доходов в связи с введением чрезвычайного положения. Выплаты будут осуществляться из государственного фонда социального страхования (ГФСС). На период ЧП социальные выплаты в размере минимальной заработной платы у нас в Казахстане – это Т42,5 тыс., (которые – КазТАГ) будут выплачиваться согласно правилам осуществления социальных выплат», — сказала Мукажанова на брифинге в пятницу.

Она уточнила, что правом на получение данного соцпособия имеют работники микро-, макро-, малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, а также лица, занимающиеся частной практикой, то есть нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы, а также все лица, которые являлись плательщиками единого совокупного платежа.

При этом, как отметила замруководителя управления социального благосостояния Алматы, работодатель сам выйти с заявкой через сервис электронного обращения на веб-портал электронного правительства с приложением необходимых документов.

«К этим документам и самой заявке работодатель должен приложить справку о том, что он действительно прекратил работу в связи с ЧП, а также приказы на всех работников и список своих работников», — пояснила она.

По ее словам, заявления работодателя будут рассматриваться в районных штабах по вопросам занятости населения.

«В каждом из восьми районов города уже созданы такие штабы. В течение дня штабы рассмотрят заявки, а потом документы передадут в отделения государственной корпорации по системе электронного документооборота. Государственная корпорация и филиалы госфонда социального страхования в течение четырех рабочих дней рассмотрят все заявления, вынесут решения по каждому сотруднику и в течение двух рабочих дней сформируют списки и информируют всех работников о принятом фондом решении посредством SMS-оповещения», — заключила Мукажанова.