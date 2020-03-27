Программу льготного кредитования субъектов МСБ на Т600 млрд утвердили в Казахстане

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Программу льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) на Т600 млрд утвердили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в постановлении Национального банка Казахстана.

Механизм программы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства:

Общий объем финансирования Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) банков второго уровня для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составит до 600 млрд. тенге в соответствии с лимитами в разрезе банков второго уровня, указанных в приложении к Программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Программа).

Оператором по Программе будет выступать акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – КФУ). Национальный Банк осуществит докапитализацию КФУ в размере 600 млрд. тенге.

КФУ разместит обусловленный вклад в банках второго уровня.

Целевое назначение вклада КФУ в банке второго уровня — выдача новых кредитов и новое финансирование в рамках кредитных линий субъектам малого, среднего предпринимательства и индивидуальным предпринимателям (далее – субъекты МСП) на пополнение оборотных средств на срок не более 12 (двенадцати) месяцев, пострадавшим от введения чрезвычайного положения.

Условия размещения вклада КФУ в банках второго уровня:

— срок — до 12 (двенадцати) месяцев;

— ставка вознаграждения — 5% (пять процентов) годовых. Вознаграждение по вкладу начисляется с момента размещения средств вклада;

— деньги до момента использования размещаются на текущем счете банка второго уровня, открытом в Национальном Банке, в соответствии с лимитами в разрезе банков второго уровня, указанных в приложении к Программе. Деньги с текущего счета должны быть использованы в течение 3 (трех) месяцев с момента размещения;

— использование средств с текущего счета банка путем перевода денег на вклад КФУ, размещенный в банке, осуществляется на основе траншей, при наличии списка одобренных проектов;

— размер первого транша не превышает более 30% (тридцати процентов) от установленного лимита;

— выделение новых траншей производится только после полного освоения ранее выделенных средств и положительного заключения Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее — Агентство) по итогам мониторинга целевого использования выданных траншей;

— период освоения транша, с момента зачисления денег на счет банка до выдачи кредита заемщику, составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;

— средства от погашения кредитов, выданных субъектам МСП, возвращаются на текущий счет, и могут быть повторно использованы для выделения новых траншей;

— срок хранения денег на текущем счете – не более 12 месяцев с момента открытия текущего счета.

Условия участия банков второго уровня:

к участию допускаются банки второго уровня, прошедшие независимую оценку качества активов (AQR) банковского сектора, согласно лимитам, указанным в приложении к Программе, имеющие в портфеле по состоянию на 1 марта 2020 года, займы, выданные субъектам МСП и подписавшие соглашение о реализации Программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства.

Требования к банкам второго уровня по целевому использованию:

1) денежные средства должны быть направлены на выдачу новых кредитов субъектам МСП;

2) лимит на одного заемщика:

для юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства – не более 3 млрд.тенге;

для индивидуальных предпринимателей – не более 50 млн. тенге.

3) кредит на пополнение оборотных средств перечисляется на банковский счет заемщика, и заемщик осуществляет платежи в оплату товаров, работ, услуг, налогов и других платежей в бюджет, заработной платы безналичным способом;

4) денежные средства не должны направляться банками второго уровня на:

покупку государственных ценных бумаг, нот Национального Банка;

покупку негосударственных ценных бумаг, покупку иностранной валюты;

размещение депозитов в других банках второго уровня;

другие цели, не связанные с финансированием субъектов МСП.

Не подлежат финансированию субъекты МСП:

1) имеющие просроченную ссудную задолженность свыше 90 (девяносто) календарных дней по состоянию на 16 марта 2020 года;

2) являющиеся лицами, связанными с банками второго уровня особыми отношениями;

3) являющиеся нерезидентами Республики Казахстан;

4) учредителями (в том числе участниками, акционерами) которых являются государственные предприятия (учреждения), национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо принадлежат государству, аффилированные с ними лица, а также субъекты МСП, форма собственности которых оформлена как частное учреждение, и некоммерческие организации.

Банк второго уровня заключает с КФУ и Агентством Соглашение о реализации Программы (далее — Соглашение), которое содержит:

1) основные условия выдачи займов, соответствующие условиям Программы;

2) критерии, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния заемщика в связи с введением чрезвычайного положения;

3) порядок взаимодействия между КФУ, банком второго уровня и Агентством;

4) обязательства банка второго уровня;

5) ответственность банка за нарушения условий Программы;

6) порядок мониторинга со стороны банка, Агентства и КФУ условий выполнения Программы;

7) иные условия.

Условия выдачи займов и (или) нового финансирования в рамках кредитных линий банками второго уровня субъектам МСП:

ставка вознаграждения – до 8% (восемь процентов) годовых;

срок — до 12 (двенадцати) месяцев.

Агентство совместно с КФУ осуществляет:

1) на ежемесячной основе мониторинг целевого использования нового кредита и (или) нового финансирования в рамках кредитных линий субъекта МСП;

2) сбор и анализ информации по целевому и своевременному финансированию предоставленных средств банков второго уровня.

Допускается изменение лимитов в разрезе банков второго уровня, указанных в приложении к Программе, по результатам использования траншей, на основании заключения Агентства с обоснованиями необходимости изменения лимитов.