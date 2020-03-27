Программу льготного кредитования субъектов МСБ на Т600 млрд утвердили в Казахстане

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Программу льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) на Т600 млрд утвердили в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«Утвердить программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в постановлении Национального банка Казахстана.
Механизм программы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства:
Общий объем финансирования Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) банков второго уровня для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составит до 600 млрд. тенге в соответствии с лимитами в разрезе банков второго уровня, указанных в приложении к Программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Программа).
Оператором по Программе будет выступать акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – КФУ). Национальный Банк осуществит докапитализацию КФУ в размере 600 млрд. тенге.
КФУ разместит обусловленный вклад в банках второго уровня.
Целевое назначение вклада КФУ в банке второго уровня — выдача новых кредитов и новое финансирование в рамках кредитных линий субъектам малого, среднего предпринимательства и индивидуальным предпринимателям (далее – субъекты МСП) на пополнение оборотных средств на срок не более 12 (двенадцати) месяцев, пострадавшим от введения чрезвычайного положения.
Условия размещения вклада КФУ в банках второго уровня:
— срок — до 12 (двенадцати) месяцев;
— ставка вознаграждения — 5% (пять процентов) годовых. Вознаграждение по вкладу начисляется с момента размещения средств вклада;
— деньги до момента использования размещаются на текущем счете банка второго уровня, открытом в Национальном Банке, в соответствии с лимитами в разрезе банков второго уровня, указанных в приложении к Программе. Деньги с текущего счета должны быть использованы в течение 3 (трех) месяцев с момента размещения;
— использование средств с текущего счета банка путем перевода денег на вклад КФУ, размещенный в банке, осуществляется на основе траншей, при наличии списка одобренных проектов;
— размер первого транша не превышает более 30% (тридцати процентов) от установленного лимита;
— выделение новых траншей производится только после полного освоения ранее выделенных средств и положительного заключения Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее — Агентство) по итогам мониторинга целевого использования выданных траншей;
— период освоения транша, с момента зачисления денег на счет банка до выдачи кредита заемщику, составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;
— средства от погашения кредитов, выданных субъектам МСП, возвращаются на текущий счет, и могут быть повторно использованы для выделения новых траншей;
— срок хранения денег на текущем счете – не более 12 месяцев с момента открытия текущего счета.
Условия участия банков второго уровня:
к участию допускаются банки второго уровня, прошедшие независимую оценку качества активов (AQR) банковского сектора, согласно лимитам, указанным в приложении к Программе, имеющие в портфеле по состоянию на 1 марта 2020 года, займы, выданные субъектам МСП и подписавшие соглашение о реализации Программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства.
Требования к банкам второго уровня по целевому использованию:
1) денежные средства должны быть направлены на выдачу новых кредитов субъектам МСП;
2) лимит на одного заемщика:
для юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства – не более 3 млрд.тенге;
для индивидуальных предпринимателей – не более 50 млн. тенге.
3) кредит на пополнение оборотных средств перечисляется на банковский счет заемщика, и заемщик осуществляет платежи в оплату товаров, работ, услуг, налогов и других платежей в бюджет, заработной платы безналичным способом;
4) денежные средства не должны направляться банками второго уровня на:
покупку государственных ценных бумаг, нот Национального Банка;
покупку негосударственных ценных бумаг, покупку иностранной валюты;
размещение депозитов в других банках второго уровня;
другие цели, не связанные с финансированием субъектов МСП.
Не подлежат финансированию субъекты МСП:
1) имеющие просроченную ссудную задолженность свыше 90 (девяносто) календарных дней по состоянию на 16 марта 2020 года;
2) являющиеся лицами, связанными с банками второго уровня особыми отношениями;
3) являющиеся нерезидентами Республики Казахстан;
4) учредителями (в том числе участниками, акционерами) которых являются государственные предприятия (учреждения), национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо принадлежат государству, аффилированные с ними лица, а также субъекты МСП, форма собственности которых оформлена как частное учреждение, и некоммерческие организации.
Банк второго уровня заключает с КФУ и Агентством Соглашение о реализации Программы (далее — Соглашение), которое содержит:
1) основные условия выдачи займов, соответствующие условиям Программы;
2) критерии, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния заемщика в связи с введением чрезвычайного положения;
3) порядок взаимодействия между КФУ, банком второго уровня и Агентством;
4) обязательства банка второго уровня;
5) ответственность банка за нарушения условий Программы;
6) порядок мониторинга со стороны банка, Агентства и КФУ условий выполнения Программы;
7) иные условия.
Условия выдачи займов и (или) нового финансирования в рамках кредитных линий банками второго уровня субъектам МСП:
ставка вознаграждения – до 8% (восемь процентов) годовых;
срок — до 12 (двенадцати) месяцев.
Агентство совместно с КФУ осуществляет:
1) на ежемесячной основе мониторинг целевого использования нового кредита и (или) нового финансирования в рамках кредитных линий субъекта МСП;
2) сбор и анализ информации по целевому и своевременному финансированию предоставленных средств банков второго уровня.
Допускается изменение лимитов в разрезе банков второго уровня, указанных в приложении к Программе, по результатам использования траншей, на основании заключения Агентства с обоснованиями необходимости изменения лимитов.