Шымкент. 27 марта. КазТАГ – Меры по борьбе с коронавирусом значительно ужесточают в Шымкенте, сообщает ИТ-штаб по борьбе с коронавирусом.

Чтобы предотвратить рост числа инфицированных, с 00.00 28 марта в Шымкенте вводятся дополнительные ограничительные меры:

— Полностью приостановится работа аэропорта и железнодорожного вокзала, будет прекращено авиа- и железнодорожное сообщение;

— Будут закрыты авторынки, продовольственные ярмарки, магазины по продаже сотовых телефонов;

— Строго запрещено проведение в жилых домах и на жилых территориях, в религиозных общинах личных, семейных, поминальных и других мероприятий;

— Торговым объектам предлагается перевести продажу товаров и услуг в онлайн-режим;

— Будут усилены санитарные и дезинфекционные меры по ношению медицинских масок посетителями и продавцами во всех торговых и других объектах;

— Скотные рынки будут работать только по воскресеньям с 11.00 до 17.00;

— Введено ограничение на время работы объектов общественного питания с 10.00 до 18.00;

— В вечернее время, с 18.00 до 22.00, объекты общественного питания будут вести свою работу в режиме доставки еды на дом;

— Представители мест общепита обязаны проверять при входе температуру у клиентов и предоставлять возможность санитарной обработки рук. Одновременно в заведении не должно находиться более 50 человек для обеспечения формата «одного свободного стола между посетителями»;

— Вводится запрет на въезд и выезд на территории города Шымкента с 21.00 до 7.00. Эта мера не относится к транзитному транспорту и транспорту по перевозке продуктов питания;

— Общественный транспорт будет работать с 6.00 до 21.00.