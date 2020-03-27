В отношении главы горсуда Нур-Султана начата проверка после сообщений о полете бизнес-джетом

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – В отношении главы горсуда Нур-Султана Тлектеса Барпибаева начата проверка после сообщений о полете бизнес-джетом, сообщает столичная антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по г. Нур-Султан совместно с внутренней безопасностью Верховного суда РК проводится проверка по информации СМИ в отношении председателя суда Нур-Султана Барпибаева. Проверкой установлено, что частный самолет был зафрахтован бизнесменом, являющимся родственником (сватом) Барпибаева для проведения медицинской операции в Германии. Вопросы соблюдения Барпибаевым Т.Е. судейской этики проверяются комиссией Верховного суда, по результатам которого будет принято соответствующее решение», — говорится в сообщении в пятницу.

13 марта стало известно, что коронавирус найден у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии. По одной из версий, в числе заразившихся – председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев, который поехал в гости к своему сыну – казахстанскому дипломату в гости в Германию. Однако министр здравоохранения Елжан Биртанов не смог подтвердить эту информацию. Позже в пресс-службе суда Нур-Султана сообщили, что Барпибаев находится в трудовом отпуске, однако добавили, что не располагают информацией о состоянии его здоровья. Спустя некоторое время в министерстве иностранных дел подтвердили, что отец одного из казахстанских дипломатов заразился в Германии коронавирусом, но кто именно – не уточнили.