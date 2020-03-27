Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Осадки ожидаются в пятницу лишь на севере и в центре Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на севере и в центре с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на севере местами ожидается гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, во второй половине дня небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +2+4, ночью -5-7.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью около -2-4.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +17+19, ночью +2+4.

В Жамбылской области местами ожидается туман, без осадков. Днем +11+16, ночью -3+2.

В Туркестанской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью -1+4.

В Костанайской области осадков не ожидается, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Алматинской области без осадков, усиление ветра 18-23 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -2-7.

В Акмолинской области ожидаются небольшие осадки, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -2-7.

В Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки, гололед. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Павлодарской области небольшие осадки, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -3-8.

В Карагандинской области без осадков, на севере возможен небольшой дождь. Днем +2+7 (на юге +10), ночью -5-10 (на юге -2).

В Актюбинской области без осадков. Днем +10+15, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью -3+2.

В Атырауской области осадков не ожидается. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Мангистауской области без осадков. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Кызылординской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью -4+1.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, ветер до 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -7-12.

«В ближайшие сутки на равнинных реках будут продолжаться ослабление ледовых явлений и интенсивное таяние снега, дальнейшие подъемы уровня воды. На горных реках юго-востока и востока республики также ожидаются дальнейшие ослабления ледовых явлений и возможны подъемы уровня воды», — предупредили синоптики.