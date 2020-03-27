А Швеция являет собой исключение. Скандинавы сделали выбор в пользу ведения практически нормальной жизни.

Газета Le Monde опубликовала статью под названием «Coronavirus : comment Macron s’appuie sur les experts pour gouverner en temps de crise sanitaire» — «Коронавирус: как Макрон опирается на ученых-экспертов при управлении государством в пору санитарного кризиса».

В предисловии к ней говорится так: «Ученый совет, учрежденный 12 марта, отныне сосуществует совместно с комитетом «анализа, исследований и экспертизы». Но Елисейский дворец отрицает то, что он создал «Республику экспертов».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Политике нет места в аудитории университета», — писал социолог Макс Вебер, но ничто не мешает ученым-экспертам выйти на политическую арену.

С тех пор, как начался связанный с коронавирусом кризис, Эммануэль Макрон не переставал апеллировать к их словам для обоснования своих решений.

«Есть один принцип, на который мы опираемся при определении хода наших действий, мы с самого начала руководствуемся им в плане прогнозирования этого кризиса, а затем управления им уже в течение нескольких недель, и нам следует продолжать его придерживаться. И заключается он в доверии к науке, в необходимости слушаться тех, кто знает», — сказал президент республики во время своего состоявшегося 12 марта первого телевизионного выступления по вопросу эпидемии.

Ранее в тот же день хозяин Елисейского дворца впервые собрал учрежденный им самим ученый совет с тем, чтобы опереться на него в принятии решения.

Эммануэль Макрон и министр здравоохранения Оливье Веран принимают исследователей и ученых в Елисейском дворце 5 марта перед созданием научного совета Covid-19. (ФОТО: Йоан Валат / AP)

Там присутствовали одиннадцать корифеев науки, отобранных по критерию ценности их знаний и опыта. И глава государства внимательно слушал их слова. Закрытие школ, введение карантина для населения, поддержание муниципальных выборов… Их рекомендации, практически неукоснительно принимаемые к исполнению, имеют большое значение.

«Мы одни не в состоянии побудить или заставить людей прислушаться к оценке ситуации, проникнутой парадоксальностью, — оправдывался один министр. — Необходима научная рациональность».

Издание Breakingnews.fr опубликовало материал под названием «García Luna a peur du coronavirus et offre une caution de 2 millions de dollars» — «Гарсия Луна боится коронавируса и предлагает облигацию на 2 миллиона долларов».

В нем говорится так: «В общей картине борьбы с коронавирусом Covid-19 Швеция являет собой исключение. В то время как почти вся Европа отправлена на принудительную самоизоляцию в целях уменьшения количества заражений и смертей, скандинавы сделали выбор в пользу ведения практически нормальной жизни.

Эта своеобычная и никем другим не принятая к использованию стратегия вызвала споры, поскольку некоторые опасаются, что Швеция не принимает достаточных мер для защиты населения.

«Мы не можем позволить себе повторения такой ситуации, какая отмечена в Ухани и Бергамо. Ситуации, проникнутой человеческим отчаянием. Допущение этого явилось бы нарушением основополагающего принципа общества, который гласит, что каждый отдельный человек имеет значение, которое свойственно только ему одному», — сказал директор шведской газеты Dagens Nyheter, призывая к принятию более строгих мер и всеобщему охвату населения тестированием на новый вирус.

Несколько часов спустя премьер-министр Швеции Стефан Лофвен обратился по телевидению к населению с тем, чтобы призвать шведов быть ответственными и выполнять правительственные рекомендации, в которых особое внимание уделяется дистанционной работе и социальному дистанцированию.

Школьные учебные заведения всех уровней остаются открытыми. Хотя ими предлагается использование Интернета для дистанционного обучения, вы также можете непосредственно посещать занятия».

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