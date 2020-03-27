Алматы. 27 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы снято оцепление дома на улице Желтоксан, ранее изолированного на карантин.

Вокруг дома, расположенного в Алматы по адресу Желтоксан, 125, снято оцепление. Металлических заграждений нет, сотрудники правоохранительных органов не дежурят, сняты даже предупреждающие баннеры «Водитель, внимание! Въезд в город запрещен». Проход во двор дома свободный, расположенный в данном доме продуктовый магазин снова работает.

В то же время другой ранее оцепленный дом по адресу Гоголя, 75 остается на карантине, хотя оцепления как такового нет. Со стороны улицы Гоголя и улицы Тулебаева остаются выставленные ранее металлические ограждения, но сотрудники правоохранительных органов или Нацгвардии там уже не дежурят, только со стороны улицы Кунаева дежурит сотрудник полиции.

Отметим, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции дома, где были обнаружены заболевшие, начали оцеплять. Первый дом был оцеплен 19 марта, еще несколько – на следующий день.