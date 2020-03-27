Более 1 тыс. жалоб на нарушение мер поддержки в режиме ЧП банками и МФО поступило в АРРФР

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Более 1 тыс. жалоб на нарушение мер поддержки в режиме ЧП банками и микрофинансовые организации (МФО) поступило в агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает пресс-служба регулятора.

«Агентство проводит постоянный мониторинг обращений граждан по реализации мер по снижению роста долговой нагрузки на население и бизнес в связи с коронавирусом. Уже поступило более 1 тыс. обращений, которые будут в обязательном порядке рассмотрены, а к нарушителям реализации постановления будут применены меры надзорного реагирования», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Отмечается, что банки и МФО требуют от заемщиков большой перечень документов, которые невозможно собрать в условиях чрезвычайного положения (ЧП), ломбарды отказываются применять постановление, финансовые организации не применяют отсрочку платежей для физлиц и требуют личного присутствия заемщика для подачи заявления о применении мер поддержки, банки называют разные даты применения мер поддержки, которые должны применяться с 16 марта.

Как сообщается, по жалобам заемщиков на произвольное толкование постановления правления АРРФР от 22 марта 2020 года №17 «О мерах поддержки населения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения» агентство провело онлайн-встречу с участниками финансового рынка и потребовало от регулируемых банков и МФО придерживаться пятидневного срока рассмотрения заявлений от заемщиков.