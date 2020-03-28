Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Какие социально-значимые товары запретили вывозить из Казахстана на время ЧП, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Министерством сельского хозяйства (МСХ) РК 22 марта был введен запрет на экспорт в третьи страны гречневой крупы, пшеничной и пшенично-ржаной муки, сахара, картофеля, моркови, репы, свеклы, лука, капусты, подсолнечного масла и семян подсолнечника. Все данные виды товаров входят в перечень социально значимых», — сказал Абаев, отвечая на вопрос, на брифинге в субботу.

Также он отметил, что в настоящее время обеспеченность всеми товарами, входящими в список социально значимых (19 позиций), очень высокая.

«При текущем потреблении имеющихся запасов хватит на срок до шести месяцев. Кроме того, внутреннее производство товаров не останавливается, таким образом запасы постоянно пополняются, дефицита на внутреннем рынке нет и не ожидается», — подчеркнул глава МИОР.