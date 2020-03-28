Как будет оплачиваться работа бюджетников на удаленке, пояснил Абаев

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Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Оплата труда на удаленке у бюджетников, работников акимата, учителей производится так же, как и при нормальных условиях труда, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Для применения такой формы работы, как дистанционная работа для госслужащих, необходимо руководствоваться статьей 138 Трудового кодекса (ТК) РК. Оплата труда в данном случае производится так же, как и при нормальных условиях труда, дифференцированно в зависимости от характера, объема и результатов выполняемой работы», — сказал Абаев, отвечая на вопрос, на брифинге в субботу.

Вместе с тем, по его словам, дистанционная работа не влечет для работника ограничений в выплате компенсаций и стимулирующего характера, продолжительности оплачиваемого ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных ТК РК.

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