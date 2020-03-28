Т15 млрд выделено из резерва правительства на закуп социально значимых продуктов – Абаев

Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ — Почти Т15 млрд выделено из резерва правительства на закуп социально значимых продуктов питания сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Из резерва правительства на закуп социально значимых продуктов питания выделено Т14,7 млрд., Т21,4 млрд. — на закуп средств индивидуальной защиты для врачей, полицейских и других лиц, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, предусмотрено Т10,7 млрд. для акиматов и городов республиканского значения на закуп средств индивидуальной защиты, лекарственных и медицинских средств», — сказал Абаев на брифинге в субботу.

Помимо этого, с государственного фонда социального страхования будет выделено порядка Т200 млрд. для ежемесячных выплат в размере одной минимальной зарплаты тем, кто лишился работы.

Также Абаев сообщил, что в данный момент приостановлены налоговые проверки и рассмотрение дел по административным правонарушениям, продлены сроки предоставления налоговых деклараций до 30 апреля.