56 человек арестовали в Казахстане за нарушение режима ЧП за последние сутки

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Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Тулкин Ташимов. 56 человек арестовали в Казахстане за нарушение режима чрезвычайного положения за последние сутки, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«За последние сутки за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечены 124 лица, 56 из них арестованы. Изъяты и переданы акиматам 40 тыс. масок и свыше 2 тыс. литров антисептика, которые реализовывались незаконно и по завышенным ценам», — сказал Абаев на брифинге в воскресенье.

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