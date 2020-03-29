Абаев: Обнаруженный в 1965 году вирус – не COVID-19, иммунитета от нового коронавируса нет

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Обнаруженный в 1965 году вирус – не COVID-19, иммунитета от нового коронавируса нет, сказал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

«Вирус, от которого сейчас умирают люди, обнаружен в 2019 году. И в целом для всего семейства коронавирусов характерно то, что иммунитет после перенесенной болезни – непродолжительный, он часто не защищает от реинфекции. К сожалению, никакого иммунитета от COVID-19 у людей нет», — сказал Абаев на брифинге в воскресенье, комментируя утверждения о том, что 70% людей якобы уже переболели коронавирусом после того, как он появился в 1965 году и у них якобы выработан иммунитет.

Он пояснил, что коронавирус – это семейство вирусов, которое включает в себя 40 видов вируса.

«Атипичная пневмония – это тоже коронавирус, ближневосточный респираторный синдром – это тоже коронавирус. Да, в 1965 году был обнаружен первый вирус такого типа, но это был не COVID-19», — отметил Абаев.