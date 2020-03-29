Круг получателей соцвыплат расширили в Казахстане

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В Казахстане расширен круг получателей социальных выплат, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Расширен круг получателей выплаты. К тем, кому ранее полагалась социальная выплата в Т42,5 тыс. в месяц, добавлены новые категории лиц. Это лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг, за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы, а также работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин», — сказал Абаев на брифинге в воскресенье.