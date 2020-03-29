На борьбу с кризисом правительство затратит более Т4 трлн

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Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане объем антикризисных мер составит свыше Т4 трлн, сообщил министр информации и общественного развития ДауренАбаев.

«Объем антикризисных мер в Казахстане составит свыше Т4 трлн. Эти расходы будут обеспечены за счет республиканского бюджета на Т2,1 трлн и привлечения средств по инфраструктурным облигациям. В то же время будет увеличен гарантированный трансферт из Национального фонда Казахстана на Т1,825 трлн», — сказал Абаев на брифинге в воскресенье.

По словам Абаева, на одном из первых брифингов по коронавирусу он заявил, что средства из Национального фонда не будут использованы, однако ввел слушателей в заблуждение.

«Я ввел вас в заблуждение. Это заявление было некорректным, в связи с чем я приношу свои извинения», — сказал Абаев.

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