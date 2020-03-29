В Алматы частный медцентр обратился к президенту с предложением своей помощи в борьбе с COVID-19

Алматы. 29 марта. КазТАГ — В Алматы ТОО «Медико-косметологический институт «Парасат» обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с предложением использовать его сотрудников и здания для борьбы с коронавирусом.

«Мы, граждане Республики Казахстан, профессиональная деятельность которых направлена на обеспечение здоровья нации, обеспокоены ростом количества граждан, заразившихся вирусом COVID-19 (коронавирус). Мы видим, что в Казахстане увеличение количества лиц, инфицированных коронавирусом, представляет серьезную угрозу национальной безопасности и здоровью народа Казахстана. Видя предпринимаемые меры и действия государства, и Ваше личное активное участие, не хотим оставаться безучастны к действиям по предотвращению распространения этого опасного заболевания и лечению людей от COVID-19. В связи с этим хотим предложить государству в Вашем лице, нашу помощь для борьбы за здоровье нации», — говорится в письме директора ТОО «Медико-косметологический институт «Парасат» Замиры Султан на имя К.Токаева.

При этом отмечается, что медицинский персонал готов работать в рамках карантинных мер по предупреждению распространения вируса COVID-19 и, в случае необходимости, принять активное участие в лечение больных от коронавируса в целях скорейшего избавления страны от эпидемии и ее последствий.

Кроме того, ТОО «Медико-косметологический институт «Парасат» предложил использовать два принадлежащих ему здания для размещения контактных лиц на карантин или для госпитализации заболевших.

«В управлении мы имеем медицинский комплекс ТОО «Алматинская железнодорожная больница» по адресу: г. Алматы, ул. Акан Сери, 36 «А». В больнице есть условия для выполнения первостепенных задач и оказания помощи пациентам.

Кроме того, нами было получено в доверительное управление ТОО «Учебно-клинический центр», клиника расположена по адресу ул. Курмангазы, 98/71, которая на сегодняшний день может быть полезной для лечения больных от коронавируса и исполнения задач по карантинным мерам и предупреждению распространения инфекции», — говорится в обращении.

Как сообщается, из двух корпусов один может начать работу в кратчайшие сроки, второй корпус требует дополнительной модернизации и дооснащения. Второй корпус бывшее руководство Алматы намеревалось использовать для размещения районного ЦОНа и даже инициировало судебный процесс по признанию сделки о приобретении здания недействительной.

«к сожалению, бывшее руководство администрации Алматы намеревалось сделать из медицинского учреждения — районный акимат признало сделку по передаче ТОО «Учебно-клинический центр» нам недействительной, без выплаты нам компенсации по понесенным нами расходам. Однако в столь сложный для народа Казахстана момент, считаем все споры и судебные тяжбы неуместными. Считаем необходимым объединиться и приложить все усилия для минимизации последствий эпидемии и скорейшего устранения угрозы, которую представляет COVID-19», — поясняется в обращении.

При этом руковоство медцентра подчеркнуло, что использование зданий клиники избавит от необходимости строить новые больницы или создавать палаточные госпитали для борьбы с коронавирусом.

«После проведенных нами на протяжении года работ по ремонту в здании больницы, клиника может использоваться для лечения заболевших, или для изоляции людей на карантин. В случае необходимости мы готовы вернуться к работе и взять на себя снова управление больницей и выполнять поставленные задачи для минимизации последствий эпидемии. На примере других стран мы видим, как развитые страны за короткое время строят новые больницы, либо создают палаточные госпитали на улице. В нашем случае есть условия для использования нашей клиники для этих целей, путем дооснащения необходимым оборудованием для борьбы с COVID-19», — отмечается в обращении.

Как отмечается в обращении, сотрудники клиники готовы приступить к работе уже сегодня.

«Уважаемый господин Президент! В сложный момент для страны, мы, профессиональный коллектив врачей, хотим поддержать усилия государства и наш прекрасный народ. С Вашего одобрения, готовы начать работу хоть сегодня во благо нашей стране и будущего Казахстана!», — подчеркивается в обращении.