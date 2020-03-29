Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Свыше 150 казахстанцев вернули из Испании, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«28 марта из аэропорта Барселоны в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы, рейсом авиакомпании «Belavia» вылетели 44 гражданина Казахстана (большинство из которых – студенты, а также несколько детей). (…) На сегодняшний день при помощи казахстанских дипломатов территорию Испании различными авиарейсами покинули свыше 150 казахстанских граждан», — говорится в сообщении в воскресенье.

В ведомстве отмечают, что особое внимание уделяется несовершеннолетним и гражданам РК, находившимся в Испании на лечении