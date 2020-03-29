Жителям Мангистау старше 65 лет ограничат передвижение по улицам

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Актау. 29 марта. КазТАГ — Жителям Мангистау старше 65 лет ограничат передвижение по улицам, передает lada.kz.

«Для безопасности жителей и в целях недопущения распространения коронавируса главный государственный санитарный врач Мангистауской области Ергали Сыдыманов постановил ограничить передвижение граждан старше 65 лет по улицам. Их должны обеспечить доставкой продовольствия и медикаментов», — сообщает пресс-служба акима Актау.

Напомним, с 30 марта Актау закроют на карантин. Полиция оцепит город. В закрытый на карантин Актау попасть будет невозможно. Нарушителей будут наказывать.

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