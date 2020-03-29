Выше 9% прогнозирует годовую инфляцию в РК из-за коронавируса эксперт

Алматы. 29 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Выше 9% прогнозирует годовую инфляцию в Казахстане из-за коронавируса управляющий директор AERC Олжас Тулеуов.

«Напомним, что по нашим обновленным прогнозам, по итогам 2020 года мы ожидаем ускорение общей инфляции в Казахстане до 8,1-9%. Но учитывая проанализированные риски мировой продовольственной инфляции, вполне вероятно предположить, что итоговая инфляция в Казахстане может сложиться и выше 9%», — пишет Тулеуов на своей странице в Facebook.

Также эксперт остановился на ограничительных мерах по экспорту в различных странах мира.

«На фоне пандемии COVID-19 ряд стран, которые являются крупнейшими поставщиками продовольствия в мире, принимают протекционистские решения по ограничению или же полному прекращению экспорта на внешние рынки различных товаров. Так Казахстан приостановил экспорт пшеницы, муки, гречки, овощей, Вьетнам объявил о временном прекращении экспорта риса, Сербия ограничила поставки подсолнечного масла и других продовольственных товаров. На очереди Россия – крупнейший экспортер пшеницы в страны Северной Африки, которая рассматривает возможности приостановки внешних поставок зерновых культур», — перечислил Тулеуов.

И остановился на том, чем занимаются страны-импортеры.

«Вместе с тем крупнейшие нетто-импортеры продовольствия как Китай, Турция, Марокко, Алжир также в связи с распространением коронавирусной пандемии и соответствующим усилением мер безопасности и самоизоляции увеличивают закупки риса и пшеницы в свои резервы, при этом активно снижая пошлины на импорт», — заметил эксперт.

Кроме того, Тулеуов более подробно остановился на трендах, которые стимулируют мировую инфляцию.

«Наряду с этим в странах Восточной Африки, Аравийского полуострова и Южной Азии все еще продолжает бушевать саранча. Так нашествие насекомых, разорив посевы пшеницы, кукурузы, хлопка и прочих культур, уже сейчас угрожает голодом 19 млн человек от Кении и Уганды до Индии и Пакистана. При этом по прогнозам ООН к середине 2020 года текущее количество саранчи (18 роев по 50 млрд особей в каждом, или всего около 900 млрд насекомых) увеличится в 500 раз, и ее жертвами могут стать новые регионы Азии и Африки. Также из-за длительной засухи в Индии и Таиланде ухудшаются виды на урожай сахарного тростника, при том, что крупнейший импортер сахара в мире, как Индонезия, усиливает импортный спрос. В этой связи уже по итогам февраля 2020 года мировые цены на сахар достигли пика с мая 2017 года», — констатирует он.

На основе всего вышесказанного эксперт делает некоторые выводы.

«Таким образом, принимая во внимание выше представленные факторы, несложно прийти к выводу, что сейчас мир находится на пороге острого и длительного инфляционного бума на продовольственные товары, что дополнительно может усиливаться трудностями в поставках и логистике и стихийным спросом населения, возникающим из-за повсеместного коронавирусного карантина. В свою очередь, в отношении Казахстана значительное ускорение мировой продовольственной инфляции неминуемо отразится и на росте внутренней инфляции. Так, отметим, что предыдущий рекордный рост годовой инфляции в Казахстане в 20,1% (июль 2008 года) был как раз связан с существенным повышением продовольственной инфляции в мире (индекс FAO) на уровне 23%», — предупредил Тулеуов.