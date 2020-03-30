Использовать записи камер наблюдения для подтверждения похода в магазин советует минюст РК

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Использовать записи камер наблюдения в суде для подтверждения похода в магазин посоветовал директор департамента законодательства минситерства юстиции Казахстана Олжас Данабеков.

«Можно будет при необходимости подтвердить гражданину, что он выходил в магазин или в аптеку, если он ничего там не покупал, использовать камеры видеонаблюдения. Он может в суде попросить использовать камеру видеонаблюдения и подтвердить, что он действительно ходил в магазин или в аптеку», — сказал Данабеков на брифинге в понедельник.