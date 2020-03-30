Разрешение на передвижение волонтеры могут оформить в акимате – минюст РК

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Разрешение на передвижение волонтеры могут оформить в акимате, заявил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев

«Действительно, если на руках у волонтера, который доставляет продукты, нет справки, нужно, прежде всего, обратиться за ней в свою волонтерскую организацию. Но если человек выступает волонтером по зову души, то мы рекомендуем обратиться в акимат, в социальные службы, и они помогут решить этот вопрос», — сказал Бекетаев на брифинге в понедельник.

При этом глава минюста считает, что вообще «волонтеров надо поблагодарить за то, что они помогают нашим согражданам, которые нуждаются в помощи».