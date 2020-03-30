Казахстан приостановил 72-часовой безвизовый режим для иностранцев до 1 июля

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Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ — Казахстан приостановил 72-часовой безвизовый режим для иностранцев до 1 июля, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Приостановить до 1 июля 2020 года действие пункта 26-1 правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года №148 (САПП Республики Казахстан, 2012 г., №29, ст. 388), в части действия семидесяти двухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан», — говорится в постановлении правительства РК от 27 марта 2020 года №143, опубликованном в понедельник.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

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