Кабмин потребовал от «Самрук-Қазына» и других нацкомпаний выплату 100% дивидендов из-за ЧП

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Правительство Казахстана потребовало от АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» и других национальных компаний выплату 100% дивидендов из-за чрезвычайного положения (ЧП), сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Государственным органам, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) АО (ТОО), при проведении годовых общих собраний акционеров (участников) в установленном законодательством порядке принять меры для направления части чистого дохода АО (ТОО) на выплату дивидендов (дохода) в размере до 100% от суммы чистого дохода по итогам 2019 года, отраженного в годовой финансовой отчетности, и их своевременного перечисления», — говорится в постановлении кабмина, принятом в связи с ЧП.

ФНБ также обязано направить чистый доход на выплату дивидендов в размере до 100% по итогам 2019 года.

«Государственным органам, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) АО (ТОО), по итогам 2020 года и последующих годов при проведении годовых общих собраний акционеров (участников) в установленном законодательством порядке принять меры для направления части чистого дохода АО (ТОО) на выплату дивидендов (дохода) в размере не менее 70% от суммы чистого дохода, отраженного в консолидированной годовой финансовой отчетности, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций), в неконсолидированной годовой финансовой отчетности, и их своевременного перечисления», — сказано в постановлении, при этом, установление части чистого дохода для АО (ТОО) на выплату дивидендов (дохода) в размере ниже процентного соотношения в указанном случае подлежит обязательному рассмотрению Республиканской бюджетной комиссией.