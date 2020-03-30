Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о налоговом резидентстве

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Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о налоговом резидентстве, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения в форме обмена о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения в рамках конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество и протокола к ней от 6 ноября 2006 года», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, 12 марта закон был одобрен парламентом Казахстана. Ожидается, что закон позволит упростить порядок признания налоговых документов между странами. В частности, резидентство налогоплательщика будет производиться без апостилирования.

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