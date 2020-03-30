Особый порядок формирования, уточнения и исполнения госбюджета изменился в Казахстане

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Особый порядок формирования, уточнения и исполнения республиканского бюджета изменился в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В частности, значительно расширяется действовавшая ранее формулировка «Формирование, уточнение и исполнение республиканского бюджета с применением положений настоящего особого порядка осуществляются в период кризисных ситуаций. При этом администраторы республиканских бюджетных программ вносят в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетные заявки по финансированию мероприятий».

В новой редакции формулировка изложена в следующем виде:

«Формирование, уточнение и исполнение республиканского бюджета с применением положений настоящего особого порядка осуществляются в период кризисных ситуаций.

При уточнении республиканского бюджета по проектам, финансируемым способом бюджетных инвестиций и бюджетных кредитов, в том числе субъектов квазигосударственного сектора, соответствующие экспертизы не проводятся и включаются в проект уточненного республиканского бюджета на основании бюджетных заявок администраторов бюджетных программ.

Расходы бюджетных инвестиционных проектов, предусматривающих строительную деятельность, в том числе объектов водной безопасности, планируются на основании сборников укрупненных сметных норм и расценок в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Руководитель администратора бюджетных программ и руководитель субъекта квазигосударственного сектора, получающего бюджетные инвестиции либо бюджетный кредит по активам, направленным на принятие мер для обеспечения социально-экономической стабильности, должны предусмотреть поддержку отечественного бизнеса (в том числе экспорта), сохранение (создание) постоянных рабочих мест, оказывающих социально-экономическую эффективность, и после стабилизации кризисных ситуаций.

При этом администраторы республиканских бюджетных программ вносят в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетные заявки по финансированию мероприятий».

Пункт 6 особо порядка: «Бюджетная заявка составляется в упрощенном виде с приложением расчетов по каждому виду расходов по форме 1 «Сводный расчет расходов администратора бюджетных программ по финансированию мероприятий» и форме 2 «Расчет расходов государственного учреждения по финансированию мероприятий» согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Особому порядку. Ответственность за обоснованность бюджетной заявки, достоверность расчетов к бюджетной заявке, полноту и своевременность представления бюджетной заявки несет руководитель администратора бюджетных программ» дополнен.

«Основанием для включения в бюджетную заявку проектов, финансируемых путем бюджетных инвестиций и бюджетных кредитов, в том числе субъектов квазигосударственного сектора, при отсутствии обосновывающих документов являются расчеты администраторов бюджетных программ», — гласит дополнение.

Также порядок дополнен пунктами 14, 15, 16, 17 и 18 следующего содержания:

«14. Заимствование местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы осуществляется в виде получения бюджетных кредитов из республиканского бюджета и выпуска местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования дефицита бюджета города республиканского значения, столицы, а также в виде выпуска местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных программ, для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости.

15. Для финансирования мероприятий Дорожной карты занятости, определенных в период действия чрезвычайного положения, заимствование местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы осуществляется в виде получения бюджетных кредитов из республиканского бюджета и выпуска государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке без определения лимита долга местных исполнительных органов.

Для финансирования мероприятий Дорожной карты занятости, определенных в период действия чрезвычайного положения, условия, объем и целевое назначение выпуска государственных ценных бумаг местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы определяются местными исполнительными органами самостоятельно.

16. При введении Президентом Республики Казахстан чрезвычайного или военного положения местные исполнительные органы при необходимости могут увеличить общий объем резерва до десяти процентов от объема поступлений соответствующего местного бюджета без учета трансфертов и займов.

Перераспределение средств местного бюджета на бюджетную программу резерва местных исполнительных органов в объеме не более десяти процентов от общего объема, выделенного администратору бюджетных программ на текущий финансовый год по утвержденному (уточненному) бюджету, осуществляется посредством корректировки бюджета согласно перечню и объемам бюджетных программ, утвержденных постановлением местных исполнительных органов, без изменения структуры расходов бюджета.

17. Неиспользованные средства, привлеченные из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет в истекшем финансовом году, не подлежат возврату и могут быть использованы посредством уточнения бюджета в условиях чрезвычайного положения.

18. При введении чрезвычайного положения объемы трансфертов общего характера могут быть пересмотрены в зависимости от специфики того или иного региона путем возврата целевых трансфертов из нижестоящего бюджета в вышестоящий бюджет.