Алматы. 30 марта. КазТАГ – Куда жаловаться при превышении полицией Алматы полномочий под предлогом карантина, рассказал начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

«Если какие-то вопросы будут: неправильное составление (протокола об адмправонарушения – КазТАГ) или не правильная остановка с нашей стороны, вы можете обращаться в этот сall-центр – 254 40 07 – я еще раз повторяю, можете обратиться и прям фамилию этого сотрудника (сообщить – КазТАГ), если где-то он dас не правильно остановил, не правильно составил протокол, вел не корректно. В первую очередь мы от наших сотрудников требуем вежливого, корректного отношения и соблюдения закона», — сказал Таймерденов в понедельник на брифинге.

Он уточнил, что по указанному номеру на обращение ответят сотрудники службы собственной безопасности, занимающиеся вопросами нарушений со стороны полицейских.