Алматы. 30 марта. КазТАГ – Названа новая дата проведения перенесенных Олимпийских игр в Токио, сообщает Olympic.kz.

«Сегодня, 30 марта, официально был озвучен новый период проведения перенесенной Олимпиады в Токио. Соответствующее решение во время конференции приняли Международный Олимпийский комитет, Международный Паралимпийский комитет, правительство Японии, оргкомитет Токио-2020, а также правительство столицы Японии. Так, согласно заявлению, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. По сравнению с прошлым календарным планом, сроки проведения Олимпиады сдвинулись на один день (24 июля — 9 августа) — график проведения соревнований в Токио будет изменен согласно этому факту», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, международные федерации уже корректируют детали организации мировых турниров в следующем году, чтобы создать окно для проведения ОИ-2020. Отмечается, что Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.