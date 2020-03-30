Онконцентр в Нур-Султане будет закрыт на дезинфекцию

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова. Национальный научный онкологический центр в Нур-Султане будет закрыт на дезинфекцию, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Клиника закрыта на карантин. Приняты жесткие меры по эпидемиологической безопасности. Наша задача — в первую очередь долечить и обезопасить пациентов, которые там находятся. Проводится дополнительное обследование всего персонала. Все подтвержденные пациенты госпитализированы, все контактные госпитализированы. Сейчас клиника идет на поэтапное постепенное закрытие с последующей полной дезинфекцией», — сказал Биртанов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что заражение сотрудников произошло не от пациента.

«Что касается национального научного онкологического центра, тут опять же произошло заражение не от пациента, это завозной случай, по предварительной информации, сейчас эпидемиологическое расследование проводится. В связи с тем, что это не специализированный инфекционный стационар, а обычная многопрофильная больница, быстро произошла передача среди персонала этой клиники», — пояснил он.