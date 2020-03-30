Талдыкорган. 30 марта. КазТАГ – Ограничения из-за ситуации с коронавирусом усилят с 31 марта в Алматинской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов на селекторном совещании поручил усилить работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Алматинской области. Конкретные поручения по усилению ограничительных мер на территории области были даны акимам районов и городов, руководителям соответствующих сфер», — говорится в сообщении в понедельник.

Аким напомнил, что необходимо провести дезинфекцию не только подъездов домов и дворовой территории, где был обнаружен вирусный очаг, но и прилегающих дворов, улиц, тротуаров.

«Своевременное и качественное проведение дезинфекционных мероприятий с привлечением необходимой техники для обеззараживания населенных пунктов является важной мерой, способствующей эффективной борьбе с вирусом. Необходимо активизировать работу благотворительного фонда, созданного в области. Первоочередной вопрос – это определение количества человек, проживающих в домах, населенных пунктах, где обнаружен очаг вируса. Важно узнать, сколько из них детей, пожилых людей и других граждан, относящихся к категории социально уязвимых, и в чем они нуждаются. Согласно выявленным данным нужно организовать им необходимую помощь за счет средств фонда», — сказал Баталов.

Для обеспечения населения, находящегося на территории области, достаточным количеством медицинских масок необходимо увеличить объемы производства путем государственного заказа, привлекая объекты малого и среднего бизнеса.

«Сейчас в области выпускается 136 тыс. медицинских масок в день», — сказал заместитель акима области Серик Турдалиев, но аким Баталов поручил принять меры по увеличению указанного количества.

В рамках усиления мер в районах и городах, а также на приграничных территориях с Восточно-Казахстанской и Жамбылской областями будут выставлены дополнительные санитарные посты.

«Будут ограничены перемещения личного транспорта и людей по территории Алматинской области, в том числе с карантинной зоны Алматы, на границе с Восточно-Казахстанской и Жамбылской областями, за исключением лиц и транспорта по перевозке грузов, служб доставки, а также специализированного транспорта, необходимых для обеспечения жизнедеятельности региона, медицинских организаций, государственных и правоохранительных органов, а также лиц по медицинским показаниям в сопровождении не более двух человек при наличии необходимых документов. Также, если раньше медицинским работникам можно было въезжать в город Алматы и выезжать из него, то теперь и для них установлен запрет», — уточнили в облакимате.

Согласно постановлению будет приостановлена работа аэропорта, районных, городских автовокзалов, автостанций, междугородных, межрайонных автобусных сообщений, запрещен частный извоз, кроме официальных служб такси.

Не будут проводиться ярмарки, временно приостанавливается работа непродовольственных торговых центров, бизнес-центров, дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности, компьютерных клубов, игровых заведений, рынков, пунктов общественного питания, объектов религиозного назначения. Ограничено время работы продуктовых магазинов и аптек с 8.00 до 20.00, а банков второго уровня, почтовой связи, услуг частных нотариусов – с 10.00 до 16.00.

Будет ограничено передвижение граждан старше 65-ти лет по улицам с обеспечением им доставки продовольствия и медикаментов. Несовершеннолетним запрещается самостоятельное передвижение без присмотра родителей. Запрещено посещение мест массового скопления населения, в том числе парков, скверов, набережных, спортивных площадок и придомовых детских площадок, где будут установлены полицейские посты.

Крупные предприятия продолжат работать, при этом руководство предприятий должно создать условия для своих сотрудников, чтобы они могли продолжать работу, не выезжая за пределы территории предприятия. При этом объекты малого и среднего бизнеса, производственные предприятия, включая СТО, автомойки, салоны красоты и др., кроме предприятий, производящих продукты питания, медикаменты, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, приостановят свою деятельность до особого распоряжения либо с учетом своей деятельности обеспечат дистанционный режим работы.

При этом местные исполнительные органы предупреждают, что более 3 человек, кроме людей из одной семьи, не должны собираться в общественных местах, проводить семейные мероприятия, приглашать гостей или ходить в гости. Также повсеместно запрещено находится без масок в общественных местах и в автотранспорте. Все сельскохозяйственные и строительные работы поручено проводить с учетом соблюдения санитарных и дезинфекционных мероприятий.

Усиление ограничительных мер на территории Алматинской области вступит в силу с 31 марта на 1 апреля 2020 года в 00.00 часов.