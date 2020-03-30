Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 302, сообщает пресс-служа министерства здравоохранения РК.

«На сегодняшний день в стране подтверждены 302 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 168 случаев, Алматы – 73 случая, Карагандинской области — 13 случаев, Атырауской области — 12 случаев, Акмолинской области — девять случаев, Жамбылской области — три случая, Шымкенте — два случая, Восточно-Казахстанской области — два случая, Алматинской области — восемь случаев, Актюбинской области — два случай, Северо-Казахстанской области — один случай, Павлодарской области — один случай, Мангистауской области — один случай, Кызылординской области — пять случаев, Западно-Казахстанской области — два случая», — говорится в сообщении в понедельник.