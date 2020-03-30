Врачей общей практики массово готовят диагностировать и лечить коронавирус в РК

Новости 76 0

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Махамбет АбжанВрачей общей практики массово готовят диагностировать и лечить коронавирус в РК, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«У нас в стране есть 70 тыс. врачей и 140 тыс. младшего медицинского персонала. Я уверен, что не придется всех их привлекать. Но сегодня в связи с тем, что снижаются определенные виды плановой помощи и многие врачи приходят и готовы работать в этой группе по коронавирусной инфекции, мы, думаю, с этой проблемой справимся. Мы ведем переподготовку врачей общей практики, мы их готовим диагностировать и лечить коронавирусную инфекцию», — сообщил Биртанов в понедельник в СЦК.

Похожие материалы:

  1. Коронавирус обнаружен у прибывшей в Нур-Султан из Милана
  2. Коронавирус найден у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии – Биртанов
  3. Власти призвали массово скупающих продукты казахстанцев не паниковать из-за коронавируса
  4. Казахстанцы массово скупают продукты первой необходимости в магазинах на фоне ограничений
  5. На три категории поделили задействованных в борьбе с коронавирусом врачей РК для финпомощи

Новости партнеров

Загрузка...