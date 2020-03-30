Женщины оказались более подвержены заражению коронавирусом в Алматы

Алматы. 30 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Женщины более всего подвержены заражению коронавирусом в Алматы, сообщила руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасымова.

«Если распределить по половому признаку, то больше всего болеют (коронавирусом – КазТАГ) именно лица женского пола – 62,5%, мужского – 37,5%», — сказала Молдагасымова на брифинге в понедельник.

Также она дала структуру заражения коронавирусом по возрасту.

«Распределение случаев заражения коронавирусом по возрастам показал, что наибольшее количество заболевших приходится на активный возраст от 30 до 39 лет, на втором месте лица от 20 до 29 лет, на третьем – от 50 до 59 лет», — отметила Молдагасымова.