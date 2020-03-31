Более 300 тыс. детей не имеют компьютеров для дистанционного обучения в РК

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Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более 300 тыс. детей не имеют компьютеров для дистанционного обучения в Казахстане, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Следующий вопрос – нехватка компьютеров. Более 300 тыс. детей не имеют компьютеров. Мы видим два пути решения. Раздать во временное пользование школьные компьютеры. Более 10 тыс. компьютеров успели раздать в Алматы. С составлением специальных актов мы раздаем школьные компьютеры детям, родителям. Также мы покупаем дополнительно компьютеры. Около 80 тыс. компьютеров мы планируем закупить. Это и компьютеры, и планшеты», — сообщил Аймагамбетов на брифинге во вторник.

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