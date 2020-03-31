В Казахстане имбирь продают по Т20 тыс. за 1 кг

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Алматы. 31 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. До Т20 тыс. за 1 кг доходит цена на корень имбиря в Казахстане.

После ужесточения мер по ограничению коронавирусной инфекции в ряде городов Казахстана резко подскочила цена за корень имбиря. Если ранее 1 кг корнеплода стоил Т1 тыс. – Т1,2 тыс., то сейчас частные лица предлагают его в среднем по Т4,5 тыс. При этом в Караганде цена доходит до Т10 тыс., а в Атырау – до Т20 тыс.

Лимоны подорожали в среднем в полтора раза.

Имибирь используется в народной медицине как противопростудное средство и иммуномодулятор.

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