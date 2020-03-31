До 50 тыс. защитных масок в сутки шьют заключенные Казахстана – Тургумбаев

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. До 50 тыс. штук защитных масок шьют в швейных цехах уголовно-исполнительной системы, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«Органами внутренних дел вносится посильный вклад в обеспечение сохранности здоровья граждан. В швейных цехах учреждений уголовно-исполнительной системы налажено производство защитных масок. Сегодня производственная мощность – до 50 тыс. штук в сутки», — сказал Тургумбаев на брифинге о нарушениях в условиях ЧП во вторник.

Также он отчитался об удовлетворении потребностей ведомства в защитных средствах.

«Со вчерашнего дня начат выпуск специальных защитных костюмов для органов внутренних дел. Указанные меры практически сняли потребность наших сотрудников в средствах защиты, а также позволили обеспечить работой осужденных лиц, которые находятся в местах лишения свободы», — добавил Тургумбаев.