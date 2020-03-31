Военные медики пройдут переподготовку в помощь гражданским врачам – минобороны РК

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Военные медики пройдут переподготовку в помощь гражданским врачам, сообщили в министерстве обороны Казахстана

«Касательно привлечения военного медицинского персонала в помощь гражданским медучреждениям, решено выделить 17 медицинских специалистов Военного лазарета Караганды по обращению управления здравоохранения Карагандинской области. По запросу акима Алакольского района Алматинской области планируется передача Военного лазарета Ушарала районному управлению здравоохранения. На его базе будет организован провизорный стационар для контактных лиц. Кроме того, совместно с министерством здравоохранения в краткосрочный период будет осуществляться переподготовка военных врачей общей практики на инфекционистов, врачей хирургов – на реаниматологов», — говорится в сообщении во вторник.

Также военнослужащие Вооруженных Сил активно задействованы в мероприятиях по обеспечению режима чрезвычайного положения. Они участвуют в дезинфекции объектов, усилении блокпостов и патрулировании. В связи с необходимостью в ближайшее время министерством обороны для этих целей будет выделено еще порядка 1 тыс. военнослужащих в Алматы.