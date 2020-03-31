Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Казахстан ратифицировал ряд соглашений в правоохранительной сфере с Бразилией, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — говорится в сообщении во вторник.

Также Казахстан ратифицировал договоры о выдаче лиц (экстрадиции) и о передаче осужденных лиц.

Напомним, 19 марта все три закона были одобрены парламентом Казахстана.