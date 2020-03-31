Что страшнее – вирус или безденежье? 31.03.2020 17:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 96 0 Айдар Алибаев о том, что карантин съедает терпение народа: прошло уже полмесяца, а от власти помощи населению не было и нет Похожие материалы: Самый опасный вирус – кор… рупция! Почти треть опрошенных казахстанцев считают коронавирус не страшнее гриппа Абаев: Обнаруженный в 1965 году вирус – не COVID-19, иммунитета от нового коронавируса нет КЧС МВД РК распространил инструкцию по изготовлению ватно-марлевой повязки Коронавирус обнаружен у прибывшей в Нур-Султан из Милана