Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Белорусская авиакомпания «Белавиа» на две недели приостановила полеты в Нур-Султан и Алматы, сообщает пресс-служба перевозчика.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: в аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево) – по 30 апреля, в пункты Казахстана (Нур-Султан, Алматы) с 31 марта по 14 апреля, во все пункты Украины (Киев, Одесса, Львов, Харьков) – до 24 апреля», — говорится в сообщении.