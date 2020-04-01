Повысить пособия «чернобыльцам» и героям соцтруда предлагают в РК

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов/Махамбет Абжан. Повысить пособия «чернобыльцам» и героям социалистического труда, предложил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Также предлагается повысить размер специального государственного пособия лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах с 2,13 МРП (в 2020 году – Т5647) до 4,8 МРП (в 2020 году – Т12 725)» — сказал Нурымбетов на заседании мажилиса в среду.

Кроме того, как отметил министр, в целях обеспечения принципа социальной справедливости предлагается пересмотреть размеры специальных государственных пособий для героев социалистического труда.

«С 1 января 2019 года для лиц, удостоенных звания «Қазақстанның Еңбек Epi», введено специальное государственное пособие в размере 138,63-месячного расчетного показателя (в 2019 году – Т350 041). Это привело к существенным различиям в размерах пособий у лиц, получивших звание «Қазақстанның Еңбек Epi» и у героев социалистического труда, которые внесли немалый вклад в развитие страны в прошлые годы. В связи с этим предлагается увеличить размеры пособий для героев социалистического труда из числа участников Великой отечественной войны, а также героев социалистического труда с 74,65 и 9,6 МРП, соответственно, до 138,63 МРП (в 2020 году – Т367 508)», — добавил он.

Также Нурымбетов отметил, что ведомство рассчитывает на принятие данного законопроекта ко Дню Победы в Великой отечественной войне.

1 МРП = Т2651